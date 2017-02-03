Пограничное управление ФСБ России по Чеченской Республике выявило гражданку Азербайджана А. Мирзажанову при попытки незаконно пересечь границу Российской Федерации. Как сообщает ChechnyaTODAY, въезд в России гражданке Мирзажановой, которая ранее являлась Тагиевой, был запрещен в марте прошлого года. Компетентные органы исполнительной власти России запретили ей въезжать в страну до января 2019 года.

Несмотря на это, Мирзажанова, после смены фамилии, незаконно пересекла государственную границу РФ в одном из пограничных пунктов пропуска уже в качестве гражданки Тагиевой.

1 февраля 2017 года на основании имеющихся материалов в отношении гражданки Азербайджана А. Мирзажановой Пограничным управлением ФСБ России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело с квалифицирующим признаком ч.2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

В настоящее время в отношении Мирзажановой-Тагиевой проводятся следственные мероприятия.