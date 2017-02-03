Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что демаркация Россией пограничных зон между двумя государствами без предварительных переговоров с Минском может привести к серьезному конфликту, передает РИА «Новости».

«Знаете, что очень плохо? Насколько меня информировали, есть привязка к конкретным каким-то точкам, некие реферные точки выстроены. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Это же переговорный процесс. Это же может вылиться в серьезный конфликт», — сказал президент.

Лукашенко отметил, что при одностороннем обустройстве погранзон Москва «может залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы». Он также выразил уверенность, что Россия на это не пойдет.

«Я не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги, но могу сказать твердо: мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали без виз, так и будут приезжать. Это я твердо гарантирую», — резюмировал белорусский лидер.