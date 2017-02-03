Сегодня заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, председатель Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Али Гасанов встретился с проживающими в санатории «Şəfəq», расположенном в массиве Сарыгая, вынужденными переселенцами. Он поинтересовался условиями их проживания.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев А.Гасанов сказал, что вынесено решение по переселению вынужденных переселенцев из зданий, которые находятся в аварийном состоянии.

Уже выделены определенные средства, начались проектные работы. На первичном этапе планируется переселение 260 семей вынужденных переселенцев из здания пансионата «Энергетик» в Хазарском районе Баку и из недостроенного 9-этажного здания по проспекту Гянджа 20А Хатаинского района столицы, так как эти здания находятся в наиболее критическом состоянии и в любой момент могут обрушиться.

Председатель комитета отметил, что участки для строительства уже выбраны. По его словам, на пустых участках на территории построенного вблизи поселка Рамана Сабунчинского района нового поселка на 450 семей предусмотрено строительство пятиэтажного дома из 50 квартир. Кроме того, в построенном на территории поселка Масазыр Абшеронского района жилом квартале на 760 семей будет построено одно пятиэтажное здание из 50 квартир и 2 пятиэтажных здания из 80 квартир. Начаты проектные работы по этим 4 зданиям. В краткое время проекты будут осуществлены, и начнется строительство.

Отметив, что из санатория «Şəfəq» поступают многочисленные обращения, А.Гасанов подчеркнул, что ситуация здесь желает ждать лучшего: «Мы хотели временно провести здесь определенные ремонтные работы. Однако делать это здесь невозможно. Если будет возможно сделать ремонт в расположенных вокруг санатория отдельных домах, чтобы улучшить ситуацию, то мы сделаем это. Но я доложу руководству об общем состоянии этого санатория. Будет принято решение, и мы незамедлительно выполним его».