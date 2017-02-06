Японские молодожены Каз и Марико Ямагучи (Kaz, Mariko Yamaguchi) после свадьбы совершили поездку по миру, посетив в общей сложности 48 стран. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание La Gaceta, опубликовавшее видео их приключений.

Пара никак не могла определить, куда именно отправиться в свадебное путешествие. В итоге Ямагучи продлили медовый месяц до 400 дней, чтобы побывать в разных местах Земли. Японские туристы съездили в Эфиопию, Колумбию, Боливию, Китай, Бразилию, Вьетнам, Малайзию и другие государства.

