Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потому, что многое из того, что должно было быть в союзе, не работает, сообщает РИА Новости.

«Я не подписал таможенный кодекс, потому что многое…, что должно было быть, не работает», — заявил Лукашенко на пресс-конференции.

Президент также отметил, что поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов ЕАЭС.

По его словам, если Беларусь хотят видеть в интеграционных структурах, то все их члены должны порядочно себя вести друг в отношении друга, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий.