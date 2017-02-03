Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потому, что многое из того, что должно было быть в союзе, не работает, сообщает РИА Новости.
«Я не подписал таможенный кодекс, потому что многое…, что должно было быть, не работает», — заявил Лукашенко на пресс-конференции.
Президент также отметил, что поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов ЕАЭС.
По его словам, если Беларусь хотят видеть в интеграционных структурах, то все их члены должны порядочно себя вести друг в отношении друга, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий.
«Без решения этих проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам», — сказал Лукашенко.
Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс.