Новый генсек ООН Антонио Гутерреш направил письмо заместителю премьер-министра, председателю Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедову.

Как сообщили АПА в пресс-службе Кабмина, в своем письме А.Гутерреш отметил, что проинформирован о проведенных в рамках Концепции развития «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» работах, и получил приятное впечатление от достигнутых успехах в сферах устранения бедности и экономического развития.

Отметив, что гордится ролью ООН в успешной деятельности Азербайджана, генсек сказал, что всегда будет поддерживать работы, проведенные правительством Азербайджана в рамках программы «Азербайдждан-2020». А.Гутерреш пообещал, что будет работать изо всех сил для предупреждения и решения конфликтов в современном мире, поощрения уважения к правам человека и к международному гуманитарному праву, усиления потенциала ООН для устранения неравенства и изоляции. Генеральный секретарь ООН выразил надежду на то, что после этого еще больше расшириться сотрудничество с Азербайджаном по проведению совместных мероприятий для того, чтобы плодотворно отвечать на новые призывы, раздающиеся на данный момент в международной плоскости.