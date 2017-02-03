Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Андрея Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным.

«Уже давно надо было переслать его туда, куда надо. (…) Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? — нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, — ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», — заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции в пятницу в Минске.

Он отметил, что пока у Белоруссии нет никаких оснований для отказа в выдаче Лапшина Азербайджану.

«Ну вот говорят, что он обжаловал, но я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно», — считает Лукашенко.

«Если Израиль и Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся», — добавил белорусский лидер.