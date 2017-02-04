В Рустави между полицией и протестующими произошло противостояние.

Как сообщает АПА со ссылкой на Info Rustavi, противостояние произошло во время акции протеста уволенных работников химического завода АО «Руставский азот».

В акции также участие члены профсоюзов, студенты и бывшие сотрудники завода. Акция началась на площади Шартава и продолжилась шествием на центрально дороге города. В результате движение транспорта было перекрыто. Попытка вмешательства полиции завершилась противостоянием, есть раненые.

Несмотря на вмешательство полиции, акцию не удалось остановить. Протестующие дошли до здания мэрии.

Протестующие требовали руководство предприятия вернуть их на работу. В конце они попытались ворваться в здание. В дело пришлось вмешаться сотрудникам полиции.