Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опровергла разговор генсека альянса Йенса Столтенберга с российским пранкерами Вованом и Лексусом, говорившими от имени президента Украины Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

«Электронное письмо, направленное якобы от имени президента Порошенко, было недавно отправлено в НАТО и немедленно было идентифицировано как подделка. Поэтому никакого телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО не было, любая аудиозапись является подделкой», — сказала Лунгеску.

В свою очередь Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован, выразил увереность, что он беседовал именно с генсеком НАТО и предложил провести экспертизу записи. Кузнецов добавил, что он и Алексей Столяров (Лексус) не отправляли электронных писем в НАТО.