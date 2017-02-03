Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) подала заявки на проведение финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 и финала второго по значимости еврокубкового турнира этого же сезона — Лиги Европы, сообщается в пятницу на сайте Ассоциации.

Как передает Тренд, в направленном в УЕФА обращении АФФА для проведения решающих встреч указанных турниров выдвинута кандидатура Бакинского олимпийского стадиона.

Список всех стадионов, претендующих на проведение обеих финальных игр.

Лига чемпионов УЕФА:

Азербайджан – Баку – Бакинский олимпийский стадион

Испания – Мадрид – Estadio Metropolitano

Лига Европы УЕФА

Азербайджан – Баку – Бакинский олимпийский стадион

Грузия – Тбилиси – Динамо-Аренаимени Бориса Пайчадзе

Германия – Франкфурт – Frankfurt Stadion

Германия – Штутгарт – Arena Stuttgart

Шотландия – Глазго – Hampden Park

Испания- Севилья – Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

Турция – Стамбул – Бешикташ Арена

Исполнительный комитет УЕФА примет решение в связи со стадионами, на которых будут проведены финальные игры обеих турниров в сентябре текущего года.