Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что строить российскую авиабазу на территории его страны нецелесообразно. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с президентом», передает Интерфакс.

«Говорят – военная база… Да бросьте вы, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить (…) в Бобруйске. Я Путину говорю: надо воссоздать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов? Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа, вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Мы же единая группировка. Нет, Шойгу хотел это» – сказал Лукашенко.

Задавая риторический вопрос, что дает эта военная база, Лукашенко подчеркнул: «Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя – он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны».

Президент Беларуси считает, что российское предложение о создании военной базы в Белоруссии – «это не военное предложение».

«И потом: что такое аэродром на переднем крае театра военных действий? Не дай бог война — ни один самолёт не взлетит. Зачем им сюда? Это же слова Путина — у нас время подлёта от Смоленска четыре минуты. И он прав! В таком случае, зачем здесь с военной точки зрения эта база? Он мне, когда здесь, во Дворце незалежности этот вопрос обсуждался, сказал — да, ты прав. Но нужна эта база! Зачем перед президентскими выборами, когда какие-то телодвижения с Западом пошли, и вдруг базу здесь какую-то… Даже не база — десять самолётов. Это демонстрация. Она нам нужна, эта демонстрация? Нет», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он сделал вывод, что «это не военное предложение». «А что это такое? Думайте сами», — резюмировал белорусский лидер.