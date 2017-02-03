Во Владивостоке сотрудники полиции проводят проверку по факту драки в кафе «Аристократ» по улице Калинина, где был избит и ранен из «травмата» житель Уссурийска. По словам очевидцев происшествия выяснилось, что подозреваемым в нанесении телесных повреждений является отсидевший за убийство собственного дяди Рамиза Вердиева в 2007 году его племянник. Об этом пишет издание «Приморье24».

Избитый в кафе 27-летний азербайджанец был госпитализирован для оказания помощи. Врачи констатировали у него повреждение мошонки, ушибленные раны головы, а также ранение из травматического оружия в колено. По словам потерпевшего и очевидцев произошедшего, подозреваемым в нанесении побоев является Рашад Вердиев, который скрылся с места происшествия.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Примечательно, что после резонансного убийства дяди в 2009 году киллер был приговорен к 11 годам колонии строго режима. Но за хорошее поведение уже в 2015 он вышел из колонии по УДО.

Напомним, 11 января 2008 года в следственный отдел по Ленинскому району г. Владивостока поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Невельского в городе Владивостоке неустановленные лица обстреляли из огнестрельного оружия автомашину азербайджанского предпринимателя Рамиза Вердиева. Вердиев в результате полученных ран скончался в больнице. Люди, находящиеся в автомобиле получили огнестрельные ранения. А 13 февраля Следственный комитет по Приморскому краю сообщил о раскрытии этого преступления. Также сообщалось, что благодаря оперативной работе следствия и переданным стражам порядка Азербайджана ориентировкам подозреваемый в убийстве был пойман и этапирован во Владивосток.