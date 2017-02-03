В результате проведенных сотрудниками полиции и прокураторы следственных и оперативно-розыскных мероприятий были раскрыты два преступления.

Как сообщили в пресс-службах МВД и Генпрокуратуры, 26 сентября минувшего года житель Тертерского района, занимавшийся обменом валют Сахават Мусаев пропал без вести с 13 тысячами манатов.

Спустя 4 дня, 30 сентября сотрудниками Тертеского РОП на территории села Шыхарх было обнаружено тело Сахавата Мусаева с признаками насилия. По факту в районной прокуратуре возбудили уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

В результате интенсивных следственно-оперативных мероприятий из-за возникших основательных подозрений, что погибший был избит и убит жителями Тертерского района Сахаветом Оруджевым, Шаигом Гасановым и Агилем Аслановым, руководствующихся корыстным мотивом, Ш.Гасанов и А.Асланов были привлечены в качестве подозреваемых, им были инкриминированы 120.2.1 (Умышленное убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 127.2.3 (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью общеопасным способом или из хулиганских побуждений) и решением суда им была избрана мера пресечения в виде содержания под арестом. Другой участник преступления, ранее неоднократно судимый Сахават Оруджев скрылся от следствия и был объявлен в розыск. 27 декабря 2016 года он был задержан и передан следствию.

Помимо этого Сахават Оруджев подозревается в убийстве выстрелами из огнестрельного оружия жителя Тертерского района Санана Мирзаева в его доме на почве личной неприязни.

В связи с этим были проведены неотложные оперативно-розыскные меры, взяты улики.

Уголовное дело, возбужденное в прокуратуре Тертерского района, были объединены в одно судопроизводство. Сахават Оруджев был обвинен по статьям 120.1 (умышленное убийство), 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК АР. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Сейчас по уголовному делу проводятся соответствующие следственные и оперативно-розыскные меры.