Распорядительная дирекция МУГИСО требует снести вагончик-мечеть на Степана Разина, 15 в Екатеринбурге. Иск к религиозной организации мусульман «Нур-Усман» поступил в декабре 2016 года. Первое заседание по делу состоится 20 февраля 2017 года, передает «Уралинформбюро».

В случае положительного решения суда постройку снесут в течение месяца. Каждый день просрочки обойдется ответчику в 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге мусульмане-азербайджанцы полгода ведут борьбу за право построить новую мечеть на улице Репина. Поначалу свердловский минстрой отказывался выдавать разрешение на строительство, а затем МУГИСО попыталось расторгнуть договор аренды земельного участка. В первом случае суд встал на сторону азербайджанцев, по второму вопросу разбирательство еще не завершилось.