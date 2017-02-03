Фильм о загадках и тайнах биографии известного советского маршала авиации Сергея Худякова.

Карьера Худякова развивалась стремительно — Великую Отечественную войну он начал в чине генерал-майора, а закончил маршалом. Это он обеспечивал перелет советской делегации на Тегеранскую и Ялтинскую конференции союзников. Это он в 1945 году возглавлял 12-ю армию ВВС, организовал высадку десанта в Маньчжоу Го, арестовал императора Пу И и захватил золотой запас Маньчжурии. Однако при транспортировке богатств один из двух самолетов на пути в Москву вместе с золотом исчез.

В 1946 году маршал Худяков был арестован. В ходе следствия выяснилось, что его настоящее имя – Арменак Хафарьянц. В 20-е годы в Баку карабахский армянин поменял имя. Зачем он это сделал и что именно скрывал?

В 1950-м, после четырех лет заключения, Худяков-Хасфарьян был признан виновным и расстрелян. Позже – реабилитирован. Но его судьба до сих пор остается загадкой для историков…