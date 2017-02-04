Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала то, что многие политики, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предъявляют территориальные претензии к Казахстану.

Захарова подчеркнула, что РФ и Казахстан делают многое для улучшения отношений. У Москвы имеется четкая официальная позиция по территориальной целостности Казахстана.

«Но у нас демократия как форма управления. В ней политики могут высказывать свое мнение на исторические события, на политические взгляды. Мы всегда проводим линию между официальной позицией и личным мнением людей», — отметила Захарова (цитата по riafan.ru).

«А от Жириновского нам и самим часто достается», — добавила представитель МИД.