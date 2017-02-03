Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) проведена встреча с делегацией под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Азербайджане Цугуо Такахасом. Приветствуя гостей, ректор, академик Абель Магеррамов рассказал о международных связях университета, в том числе об успешном сотрудничестве с вузами Японии. Ректор отметил, что с 2000-го учебного года на факультете востоковедения университета функционирует кафедра «Дальневосточные языки и литература», в которой изучается также японский язык и литература. За прошедшие годы по специальности японоведение было 11 выпусков, и соответствующий диплом получили до 100 бакалавров, за 7 выпусков подготовлено свыше 10 магистров, на кафедре прошла защита одной докторской диссертации. Шесть выпускников БГУ получили образование в магистратуре в Японии, при организационной поддержке вуза и посольства Японии в университете проводятся традиционный Бакинский конкурс ораторского искусттва на японском языке и такие мероприятия, как Дни японской культуры.

Посол Цугуо Такахас, в свою очередь, выразил удовлетворение сотрудничеством с БГУ, и высоко оценил работу, проделанную за эти годы.

Затем состоялась процедура подписания соглашения о предоставлении гранта в рамках проекта «Усовершенствование отдела японского языка Бакинского государственного университета», реализуемый при финансовой поддержке правительства Японии. Основной целью проекта является повышение уровня образования в отделе японского языка путем ремонта его помещений и их оснащения необходимым оборудованием. Общая сумма проекта составляет 77,060 долларов США.