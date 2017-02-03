«В настоящее время ведется работа по решению правовых вопросов в связи с определением тарифов».

Как сообщает АПА, об этом на заседании Совета директоров Государственного экзаменационного центра заявила председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде. Она сказала, что после завершения работы будет возможно объявить график и начать соответствующие мероприятия (тестовые экзамены, прием документов и т.д.).

В связи с предварительным графиком председатель Совета отметила, что в нем отражены только даты выпускных и приемных экзаменов, потому что даты этих экзаменов тесно связаны с периодом учебного года, и в прошлые годы в этот период график уже был объявлен: «Планирование экзаменов в связи с приемом на государственную службу все еще откладывается из-за вышеназванных вопросов».

По ее словам, правила приема в вузы на степень бакалавра и магистра, или же в резидентуру и колледжи направлены Государственным экзаменационным центром в министерства образования и юстиции для получения заключения, которые были представлены в Кабинет министров.

Формы (образцы) — вопросный лист, карта ответов и бумага для написания сочинения по выпускным экзаменам IX класса были доведены до внимания членов совета. Было отмечено, что эти формы будут напечатаны при помощи специального типографского программного обеспечения ГЭК индивидуально для каждого ученика и будут защищены баркодом: «По существующим правилам написание эссе (сочинение) обязательно для претендентов на получение аттестата отличия, эти ученики будут зарегистрированы в системе «Ученик-выпускник» и они во время экзамена будут распределены в другие кабинеты, так как время на сдачу экзамена для этих учеников отличается».

Касательно результатов экзамена по приему на работу в налоговые органы М.Аббасзаде сообщила, что 763 из прошедших регистрацию соискателей 2889 человек, не приняли участие на экзамене: «Лишь малая часть участников экзамена смогла получить определенные условиями конкурса (70 и выше баллов). Исследование показало, что во время экзамена наблюдалось удовлетворительный уровень ответов конкурсантов на предоставленные ГЭЦ вопросы по логике и информатике, однако в вопросах по специальности претенденты испытывали затруднения. Согласно достигнутому с соответствующим министерством соглашению, для устранения существующей проблемы было принято решение создать совместную рабочую группу. Эта рабочая группа будет контролировать составление тестовых заданий в соответствии с правилами тестологии».

Затем участникам заседания было представлено пособие по математике для учеников 9 классов общеобразовательных учреждений. Было отмечено, что данное пособие является надежным источником для учеников, готовящихся к выпускным экзаменам 9 и 11 классов, а также абитуриентов. В первой части учебника приведены оценочные задания, основанные на новой учебной программе (куррикулум) и учебнике, а во второй части – открытые и закрытые тестовые задания.