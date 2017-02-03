Создание пограничных зон с Белоруссией некорректно ассоциировать с нарушением международных обязательств, заявили в пресс-службе президента России.

«Ассоциировать это с нарушением международных обязательств, — мы считаем это некорректным, и мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем», — отметили в пресс-службе, сообщает «Дождь».

Ранее Лукашенко обвинил Россию в том, что она поставила крест на межгосударственных договоренностях с Белоруссией, в том числе касающихся границы между двумя странами, издав приказы о создании пограничных зон.

«Президент Белоруссии также выступил с рядом критических ситуаций относительно введения пограниченого режима. Это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах», — сказали в Кремле.