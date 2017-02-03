В Тарифный совет Азербайджана не поступали обращения об удорожании проезда в метро и внутригородских маршрутных автобусах, сообщили в пятницу Trend в Тарифном (ценовом) совете.

В Тарифном совете сказали, что в настоящее время эта тема не является предметом для обсуждений.

ЗАО «Бакинский метрополитен» не обращалось в Тарифный совет о повышении проезда в метро, сказал также в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО Насими Пашаев.

Стоимость проезда на маршрутном автобусе составляет 0,2 маната.

Стоимость проезда в Бакинском метро в настоящее время, также составляет 0,2 маната.