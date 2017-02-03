Генпрокуратура Украины разоблачила директора департамента платежных систем Национального банка страны и трех его сообщников при получении 25 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, это была лишь последняя часть взятки. Главу департамента задержали 2 февраля во время получения денег. Вместе с ним в схеме участвовали трое сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из указанных лиц является гражданином Азербайджана.

Сообщается, что руководитель департамента через посредников требовал от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму 35 тысяч долларов. Деньги должны были поступить в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы «Платисервіс» и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.