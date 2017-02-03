Требование о повышении средней заработной платы до $500 к концу 2017 года Президент Беларуси Александр Лукашенко считает справедливым по отношению к работающим людям. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

«Почему в Беларуси многие раскатывают на шикарных лимузинах, имеют возможность по полгода отдыхать на недешевых курортах, выводить в оффшоры деньги, а другие должны перебиваться с воды на хлеб? Вот и вся социальная справедливость, — сказал глава государства. — Я не ретроград, не популист: $500 средней заплаты — это справедливо. Почти олигархи белорусские могут отдыхать и раскатывать на шикарных машинах лишь только потому, что работают люди. Так давайте дадим им хотя бы $500. Вот и вся экономическая модель. Из этого я исхожу. На большем пока не настаиваю. Но кто-то, может, и $600 получит, и $1000 — и на здоровье».

«Это позор, когда мы, небедные люди (и таких немало), приходим к врачу, требуем от врача, чтобы он нас вылечил на высоком уровне, и не думаем о том, что этот врач сегодня получает каких-нибудь Br800, а то и этого не имеет. Вот и вся социальная справедливость, — вновь подчеркнул белорусский лидер. — Надо в жизни чуть-чуть разбираться, жизнь эту чувствовать».