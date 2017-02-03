Власти Ирана не выдали визы спортсменам из США, которые собирались принять участие в международном турнире по реслингу, в качестве ответа на иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Ирана.

«Принимая во внимание политику новой администрации США, МИД был вынужден отказать во въезде американской команде по реслингу», — приводит агентство слова представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Гасеми.

Планировалось, что американские спортсмены примут участие в турнире на западе Ирана 16-17 февраля.

Ранее Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Иран перестанет выдавать въездные визы американцам в ответ на указ Трампа.