Французский солдат ранил вооруженного ножом мужчину, пытавшегося зайти в Лувр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По словам собеседника агентства, мужчина, в руках которого также был чемодан, планировал войти в магазин при музее. Он попытался напасть на другого солдата, прежде чем получил ранение.

Солдат получил ранение в руку. По данным телеканала, у мужчины в руках было два чемодана. Взрывчатых веществ в них не обнаружено.

Сейчас территорию вокруг Лувра оцепили. МВД Франции назвало инцидент «серьезным».

В полиции заявили, что с территории музея эвакуировали людей. Станции метро, расположенные рядом с музеем, временно перекрыты. Представитель Лувра сообщил, что музей на данный момент закрыт, однако сообщения об эвакуации не подтвердил.