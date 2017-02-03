Сотрудники правоохранительных органов провели в Габале совместную операцию.

Информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отделения полиции и районного отдела Службы госбезопасности (СГБ), 2 февраля в квартире жителей поселка Бум Гюльсуры Алиевой, Махира Мусаева и Афгана Асланова обнаружили и изъяли в общей сложности 92 религиозные книги, 13 журналов, 4 блокнотов, CD и DVD диски — всего 51 шт., 5 карт памяти, 1 изготовленное кустарным методом ружье, 12 патронов и 1 нож.