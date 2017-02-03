Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может обойтись без российской нефти, и не намерена ради этого жертвовать своей свободой и независимостью, сообщает РИА Новости.

«Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав (Романчук, бывший кандидат в президенты и известный либеральный экономист — ред.) скажет, что это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — сказал Лукашенко на пресс-конференции.

Кроме того, президент Белоруссии обвинил Россию в попрании межгосударственных договоров с Белоруссией, в том числе и касающихся отношений на границе двух стран.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — заявил Лукашенко.

По его словам, обострение в отношениях с Россией произошло из-за того, что «у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад». Помимо этого, подчеркнул Лукашенко, в руководстве России стоят разные политические силы, и часть из них расходится с позицией президента России.