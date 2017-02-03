Москва выступает против выдачи блогера Александра Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны», — цитирует ее слова РИА Новости.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.