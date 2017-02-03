Американский ритейлер Nordstrom отказался от бренда Ivanka Trump дочери президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Business Insider, по утверждению сети причиной такого решения стало снижение продаж этой марки.

Пресс-секретарь Nordstrom рассказал, что каждый год компания сокращает около 10% брендов и обновляет свой ассортимент примерно в том же объеме. «В данном случае, основываясь на показателях бренда, мы решили не покупать его в этом сезоне», – пояснил представитель ритейлера.

Решение Nordstrom принято на фоне призывов бойкотировать ритейлеров, продающих товары под брендом семьи Трамп.

В Ivanka Trump ситуацию пока никак не прокомментировали.