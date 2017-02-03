Философ, бывший заведующий кафедрой международный отношений факультета социологии МГУ Александр Дугин сыграл ключевую роль в восстановлении отношений России и Турции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные турецкие источники.

По информации агентства, Дугин использовал свои связи в двух странах, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану завершить «опасную вражду».

Как рассказал Bloomberg бывший глава военной разведки Турции Исмаил Пекин, именно Дугин организовал встречу турецких представителей с российскими офицерами, которая состоялась в декабре 2015 года, спустя месяц после того, как турецкие ВВС сбили российский истребитель Су-24. По словам Пекина, пятеро представителей турецкой Патриотической партии, в и числе отставные генерал и адмирал, прилетели в Москву на четыре дня. Во время визита, рассказал Пекин, они встретились с мультимиллионером, основателем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. Встреча проходила в «секретной комнате», расположенной в «специальном месте», передает «Дождь».

По словам бывшего главы военной разведки Турции, Дугин представил Малафеева как «правую руку Путина». Он заверил представителей Турции, что разговаривая с Малофеевым, они обращаются напрямую к президенту России. Как рассказал Пекин, турки «успешно» объяснили Малофееву, что Эрдоган не имеет отношения к сбитому истребителю, а за это ответственны «неконтролируемые» силы в турецкой армии.

«Они [представители Турции] заявили, что ведет расследование и что Эрдоган принесет извинения», — рассказал Дугин, добавив, что передал эти сведения российским чиновникам.

Тогда же Малофеев и Дугин предупредили турецких представителей, что отсутствие контроля может привести к печальным последствиям — таким, как попытка госпереворота, состоявшаяся в Турции в ночь на 16 июля.

Помимо этого, как уточняет Bloomberg, Дугин организовал визит турецкой делегации в Крым в ноябре прошлого года. В состав делегации входил один из двоюродных братьев президента Турции Эрдогана.

В разговоре с Bloomberg Малофеев назвал утверждение, что он является «правой рукой» Путина, «лестным преувеличением». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что Малофеев и Дугин сыграли какую-либо роль в сближении с Турцией.