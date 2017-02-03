Россия и Израиль объединили усилия, чтобы не допустить экстрадиции из Белоруссии в Азербайджан блогера и путешественника Александра Лапшина. «После того, как белорусская сторона приняла решение о выдаче Лапшина, представители РФ и Израиля перешли на более интенсивные контакты по вопросу о дальнейшей судьбе блогера»,— цитирует «Интерфакс» знакомый с ситуацией источник.

Он отметил, что по этому поводу послы двух стран провели переговоры на территории третьих стран. «Речь идет о координации усилий, направленных на предотвращение выдачи Лапшина и привлечения его к уголовной ответственности»,— заявил источник. По его словам, действия предпринимаются по дипломатической и по правоохранительной линиям.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Лапшин без согласования с азербайджанскими властями ездил в оккупированный Арменией Нагорный Карабах. Помимо гражданств России и Израиля, у Лапшина также есть и украинский паспорт. И в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по нему, воспользовавшись разницей правил правописания в документах.

На прошлой неделе Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил минский горсуд, но задержанный имеет право обжаловать его в Верховном суде страны в течение 10 дней.