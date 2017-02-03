Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева, судья сообщил, что несмотря на то, что есть решение суда о принудительной доставке свидетелей в суд, они не были доставлены.

По этой причине заседание было перенесено на 8 февраля. В.Зейналов сказал, что он не будет говорить, пока не даст показания Али Аббасов.