В Агдамском районе мужчина, пытавшийся застрелить собаку, выстрелил в себя.

Как передает Lent.az, накануне вечером в селе Хындырыстан Агдамского района Исмаилов Тофиг Камал оглу 1972 года рождения выстрелил в себя из изготовленного кустарным способом оружия.

Сообщается, что мужчина увидел, как к нему во двор забрела собака. Он вышел во двор и хотел застрелить собаку, но в этот момент нажался курок, и мужчина получил ранение в правый глаз. Получивший тяжелое черепно-мозговое ранение Т.Исмаилов скончался на месте.

Как сообщают члены семьи Исмаилова, после того, как он спустился во двор, они услышали громкий звук. Они спустились во двор на поиски мужчины, и нашли его тело примерно через 2 часа.