Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что если КНДР применит ядерное оружие в отношении Соединенных Штатов или союзников, то ответный удар будет эффективным и сокрушительным.

Мэттис в настоящее время находится в Южной Корее, где намерен обсудить с официальным Сеулом вопрос о размещении в Республике Корее американской противоракетной системы THAAD, передает РИА Новости.

Ранее Мэттис заверил Южную Корею в том, что президент США Дональд Трамп будет подходить к северокорейской ядерной угрозе как к главной проблеме в области безопасности.

В январе этого года КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров.