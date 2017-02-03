Постоянный комитет по иностранным делам Национального собрания Пакистана накануне принял резолюцию, осуждающую оккупацию Арменией азербайджанских территорий.

Как передает Тренд со ссылкой на khybernews.tv, решение принято в ходе заседания Комитета, состоявшегося в Исламабаде.

В резолюции также осужден геноцид, совершенный армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы 26 февраля 1992 года против гражданского населения.

Комитет вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

Комитет потребовал осуществления резолюций Ассамблеи Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН по немедленному, полному и безоговорочному выводу всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана и призвал международное сообщество и международные организации подтолкнуть Армению к осуществлению этих решений.

Комитет поддержал усилия Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путем.