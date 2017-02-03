13c2d1a1721873855b43c9d1b751e622Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов побывал в подразделениях, дислоцированных на передней линии обороны, и понаблюдал за позициями противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, министру было доложено об оперативной обстановке на территории, состоянии готовности подразделений и противнике. Затем министр, встретившись с личным составом, поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, их социально-бытовыми условиями.

Министр обороны за чайным столом искренне побеседовал с солдатами и поинтересовался их заботами. В завершении Закир Гасанов выразил благодарность группе отличившихся на передней линии обороны военнослужащих и наградил их от имени Верховного Главнокомандующего.

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