Представитель США в Совете безопасности ООН Никки Хейли выступила в четверг на заседании с резкой критикой действий России в отношении Украины.

В своем первом выступлении в качестве нового Постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН Хейли потребовала от Москвы принять меры для снижения напряженности на востоке Украины и заявила о том, что санкции, введенные после аннексии Россией Крыма, останутся в силе пока Россия не возвратит Крым Украине.

«Соединенные Штаты осуждают оккупацию Крыма Россией и призывают к ее безотлагательному прекращению, — заявила Хейли на внеочередном заседании Совета безопасности, на котором рассматривалось ухудшение ситуации на востоке Украины. — Крым является частью Украины. Наши санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине». Посол США в ООН, назначенная Дональдом Трампом, назвала прискорбным, что в своем первом выступлении в качестве постоянного представителя она вынуждена «осудить агрессивные действия России». «Мы бы хотели установить более хорошие отношения с Россией. Однако ужасная ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения российских действий», — заявила Никки Хейли, слова которой цитирует радио «Свобода». Эскалация насилия затронула десятки тысяч мирных жителей. Это необходимо остановить, подчеркнула Хейли.

Российский представитель в ООН Виталий Чуркин возложил вину за эскалацию насилия на украинскую сторону, заявив о том, что Украина «отчаянно» пытается добиться разрешения конфликта военными способами.

Первые решительные официальные заявления высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа в поддержку Украины приветствовал посол Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт, оценивший в своем сообщении в Твиттере как «замечательное» первое выступление Никки Хейли на заседании Совета безопасности. «Полностью согласны с тем, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине», — написал он.