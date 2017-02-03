Некоммерческая организация Dignity USA, защищающая интересы католиков нетрадиционной ориентации, направила в конгресс США письмо с просьбой отменить указ президента Дональда Трампа, ограничивающий въезд граждан семи мусульманских стран в Соединённые Штаты и приостанавливающий приём сирийских беженцев, передает RT.

«Мы обращаемся к вам, чтобы выразить растущую озабоченность планами, провозглашёнными избранным президентом США в ходе его предвыборной кампании. Мы считаем, что они противоречат основополагающим принципам американской демократии, и настоятельно призываем вас осудить антиисламскую риторику и политику, а также принять действенные меры для защиты права каждого жителя и каждой семьи в нашей стране на свободу вероисповедания», — говорится в письме.

В документе отмечается, что объединение католиков выступает за религиозную свободу в обществе, поэтому они решили поддержать мусульман, проживающих в Штатах.

«Мусульмане составляли и составляют неотъемлемую часть американского общества ещё со времён, предшествовавших образованию государства. Среди них — политики, военные, предприниматели, врачи, учителя и люди других профессий, а также наши соседи, друзья и близкие», — поясняют свою позицию авторы письма.

По их мнению, введённый запрет на въезд мусульман в страну является не только оскорбительным, но и неконституционным.

Защитники ЛГБТ-сообщества сравнили поступок Трампа с политикой 32-го президента США Франклина Рузвельта, который в годы Второй мировой войны поместил в лагеря более 100 тыс. проживавших в Америке японцев: после атаки на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор Рузвельт боялся предательства со стороны японской диаспоры.

Помимо Dignity USA, письмо подписали ещё 89 организаций, защищающих права граждан, в частности Национальный центр прав лесбиянок, Национальная сеть фондов аборта и Женский союз теологии, этики и ритуала.

«Мы будем работать, чтобы не допустить причинения вреда уязвимым группам населения, и продолжим критиковать предпринятые Трампом или конгрессом действия, которые оскверняют наши ценности», — заявила исполнительный директор Dignity USA Марианна Дадди-Берк в интервью RT.

Она рассказала, что объединение католиков организует протесты в США, чтобы обратить внимание правительства на недовольство меньшинств текущей политикой избранного президента.

«Мы призываем наших членов по всей стране принимать любые доступные им меры в знак протеста против нового указа Трампа, к примеру выходить на митинги. Я вместе со своей семьёй тоже участвую в организованных протестах», — отметила Дадди-Берк.