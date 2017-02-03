Народный артист России Виктор Сухоруков в интервью «Известиям» рассказал о съемках байопика про Гейдара Алиева, бывшего президента Азербайджана.

«На днях лечу в Баку, на озвучание своего героя — генерала Емельянова. Это председатель КГБ Азербайджана времен Багирова, первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР. Грандиозный сценарий. Моего героя посадят на 25 лет, через 16 лет он выйдет из тюрьмы, станет просить помощи у Алиева. Емельянов до тюрьмы и после нее — это два разных человека. Генерал, личность, сила, мощь и — надлом, иссохший, истрепанный человечек, листок из гербария. Ради этой разности я согласился на работу, — рассказал актер. – Два года снимали, я думал, конца этому не будет. Режиссер Фаталиев дотошно, скрупулезно работает, почти как Герман. Актер, играющий главную роль, так похож на Алиева… Сейчас ищут голос похожий».

Отметим, что съемки картины начались в середине июля 2012 года на киностудии «Азербайджанфильм. Проект осуществляется по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана. Сдача фильма была запланирована к 90-летию Гейдара Алиева в мае 2013 года. Однако в том же году стало известно, что Министерство культуры и туризма приостановило съемки фильма. Сценарий фильма написан по книгам депутата парламента Эльмиры Ахундовой «Гейдар Алиев» и «Личность и эпоха». Режиссер картины — Рамиз Фаталиев (он же стал соавтором сценария).

Первая часть трилогии охватывает период жизни Гейдара Алиева с рождения до 1969 года — когда он был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР.

В производстве картины участвуют кинематографисты из Азербайджана, России, Украины и Грузии. Роль Гейдара Алиева исполнят пять актеров, которые будут сменять друг друга в зависимости от периода жизни героя (Алиев, в частности, будет изображен в возрасте трех, семи, двенадцати лет и в подростковом периоде). «Взрослого» азербайджанского лидера сыграет российский актер Александр Никитин.