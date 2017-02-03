Применение новых правил продаж Sim-карт в Азербайджане обеспечила идентификацию личности граждан в режиме онлайн, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

В соответствии с решением правительства о внесении изменений в процедуру продаж Sim-карт, их регистрация с первого февраля 2017 года осуществляется в централизованном порядке и по единым для всех операторов правилам.

Отныне при продаже Sim-карт, информация об абоненте вносится в базу данных, как операторов (Azercell, Azerfon и Bakcell), так и информационно-вычислительного центра министерства связи и высоких технологий Азербайджана.

Это позволяет систематизировать продажи и устранить существующие недостатки в этой сфере. Недостатки были устранены путем унификации абонентской базы операторов в соответствии с индивидуальными идентификационными номерами (FIN), так как были случаи, когда при покупке Sim-карт использовались удостоверяющие личность разные документы (водительские права, военные билеты, справка о регистрации (форма девять)).

Унификация в соответствии с FIN позволило также устранить погрешности связанные с неполной и ошибочной информацией о гражданах, либо с информацией, не отраженной в реестре, так как имена, фамилии, адреса граждан и другая персональная информация были отражены по-разному.

Применение централизованной системы продаж позволит в будущем расширить перечень оказываемых услуг посредством портала е-правительства.

Для абонентов мобильных операторов предусматривается запустить такие сервисы, как услуги уведомления различных госструктур (судебные уведомления, уведомления о завершении срока действия удостоверений личности, банковские уведомления, уведомления о коммунальной задолженности, задолженности за услуги связи, штрафы и т.д.).