Во дворе средней школы №217, расположенной в поселке Сулутепе Бинагадинского района, школьник ударил ножом одноклассника.

Как передает SalamNews, инцидент произошел сегодня утром около 8:00 перед началом занятий в школе. Ученик 9-го класса Мусаев Немят Афияддин оглу нанес удар ножом своему однокласснику Аманову Эльтурану Эльчин оглу.

Раненый школьник был доставлен на машине скорой помощи в Городскую клиническую больницу. А нанесший ему удар школьник был доставлен в 40-е отделение полиции Бинагадинского РУП для допроса.

Директор школы Юсифова Зарифа подтвердила этот факт.