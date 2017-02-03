Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 10 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории оккупированных Геранбойского и Физулинского районов.