ЗАО «Центр инноваций» в ближайшее время представит мобильное приложение платежной системы ASAN Ödəniş, сказали Trend в центре.

Посредством приложения можно будет осуществлять оплату штрафов, государственных пошлин, коммунальных услуг и других платежей.

Приложением можно будет пользоваться как посредством е-подписи, электронной подписи ASAN Imza, обычной регистрации, так и без регистрации.

Приложение будет предоставлять «личный кабинет» для зарегистрированных пользователей, возможность направлять жалобы по различным платежам, а также обеспечит прямую связь с call-центром «108» и другие функции.