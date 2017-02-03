Группа сенаторов США призвала в четверг президента Дональда Трампа ужесточить санкции против Ирана после испытания иранской баллистической ракеты, передает РИА Новости.

«Необходима полная реализация существующих санкций и введение дополнительных санкций на Иран из-за его программы создания баллистических ракет», — говорится в заявлении, которое подписали 22 сенатора из 100. Сенаторы заверили Трампа, что поддержат его «усилия по привлечению Ирана к ответственности».

Администрация Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести уже на текущей неделе, сообщало ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники. По его данным, санкции могут быть введены в пятницу против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против примерно 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения.

Санкции будут введены отчасти в качестве ответа на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты, уточняет агентство. Предполагается, что соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы Тегерана не будет затронуто санкциями.

Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен. Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.