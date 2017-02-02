Шаги по усилению контроля над ветеринарной обстановкой на границе Армении с Ираном и Турцией обсудили в четверг глава Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении Ишхан Карапетян и начальник Пограничного управления ФСБ РФ Анатолий Михеев. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба армянского ведомства.

«В ходе встречи собеседники обсудили ветеринарно-эпидемиологическую обстановку в приграничных зонах и населенных пунктах, а также мероприятия по предотвращению проникновения на территорию Армении инфекционных заболеваний животных», — говорится в сообщении.

В частности, стороны коснулись темы зафиксированных в девяти иранских провинциях случаев птичьего гриппа, в связи с чем было введено временное ограничение на ввоз в Армению мяса птицы из этой страны. Собеседники отметили необходимость пресечения угроз из Ирана и Турции и усиления контроля над перемещением сельскохозяйственных животных, договорившись оперативно обмениваться информацией.

Отметим, что охрану государственной границы Армении с Турцией и Ираном осуществляют пограничные войска РФ.