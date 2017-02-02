Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает вариантов военного решения в ответ на испытание Ираном баллистической ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Возможны все варианты», — приводит агентство слова Трампа, отвечавшего на вопрос о возможности соответствующей реакции.

Сообщалось, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

Ранее в рамках брифинга для журналистов советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Белый дом «официально предупреждает» Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, запуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.