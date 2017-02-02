«Надеемся, Иран сможет играть роль посредника в отношениях Армении и Азербайджана», – заявил сегодня советник по международным делам Верховного лидера ИРИ Али Акбар Велаяти на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном. Об этом сообщает иранское информагентство ИСНА.

Али Акбар Велаяти, обратившись к вопросу урегулирования карабахского конфликта, отметил: «Надеемся, Иран сможет играть роль посредника в отношениях Армении и Азербайджана, чтобы мы стали свидетелями повтора исторического взаимодействия ИРИ и РА».

Обратившись к вопросам региональной безопасности, Велаяти отметил: «Некоторые внешние силы, такие, например, как Израиль, пытаются проникнуть в регион и вмешаться в региональные процессы. Мы должны быть бдительны и не допустить, чтобы чужие провоцировали столкновения в нашем регионе».

Глава Минобороны страны-агрессора — Армении В. Саркисян в свою очередь отметил высокий уровень дружественных отношений двух стран и добавил: «Армения и Иран стоят перед общими вызовами. Мы убеждены в том, что благодаря двустороннему сотрудничеству сумеем преодолеть эти вызовы».