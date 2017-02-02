Анкара хотела бы получать от Берлина большей поддержки в борьбе со сторонниками оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как передает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель находится в Турции с однодневным рабочим визитом.

«Нам нужна более значительная кооперация с Германией и поддержка от нее в борьбе с членами FETO (организации Гюлена)», — заявил Йылдырым.

Премьер Турции выразил канцлеру Германии благодарность за помощь с разведданными в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».