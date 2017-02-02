Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) отметил, что для борьбы с причинами этого явления нужно создавать в стране центры кризисной поддержки беременных женщин, а также вводить уроки нравственности в школах.

Петицию в рамках общественной кампании «За жизнь» подписали уже более 400 тысяч человек, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Организаторы намерены собрать миллион подписей «за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия», после чего направить письмо правительству.

Кампанию, среди прочих, поддержали уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и глава Чечни Рамзан Кадыров. В Кремле этот вопрос комментировать не стали.