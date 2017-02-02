Ветеринары пресекли попытку продажи в Баку мяса павших животных и животных, забитых в состоянии агонии, сообщили Sputnik Азербайджан в Государственной службе ветеринарного контроля (ГСВК) при Министерстве сельского хозяйства АР.

В связи с поступившей информацией относительно пищевой безопасности ветеринары Госветслужбы совместно с сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД 30 января провели рейд на посту Государственной дорожной полиции, расположенном в Гарадагском районе столицы.

В ходе проверок был остановлен автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером «04-BL-161», за рулем которого находился уроженец села Ходжавенд Агджабединского района Ниязов Султан Нияз оглы.

В результате проверки автомобиля на заднем пассажирском сидении и в багажном отделении машины, в антисанитарных условиях хранения, обнаружены разделанные туши четырех животных общим весом в 430 килограммов.

При этом Ниязов не имел при себе никаких сопроводительных документов, подтверждающих происхождение мяса и безопасность его для здоровья. В связи с этим были взяты образцы мяса и направлены на лабораторные исследования. В результате экспертизы в мясе обнаружено бактериологическое загрязнение. По факту в ГСВК решили уничтожить мясо, изъятое из автомобиля Ниязова.