Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов был принят премьер-министром этой страны Георгием Квирикашвили.

Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, премьер-министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности.

Посол Дурсун Гасанов подчеркнул, что приложит все усилия на пути развития дружбы и партнерства между двумя странами.

На встрече было отмечено о наличии между Азербайджаном и Грузией политических, экономических, культурных связей и связей в области туризма, а также энергетических, транспортных и торговых проектов.

Здесь также коснулись представляющих взаимный интерес вопросов.